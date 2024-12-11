Путин считает, что ИИ не должен заменять учителей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Искусственный интеллект (ИИ) не должен заменять учителей, хотя в будущем эта грань еще может стереться. Об этом заявил Владимир Путин во время своего выступления на международной конференции AI Journey.

Однако президент считает, что ИИ должен дополнять педагогов. Путин также отметил, что его позиция в этом вопросе совпадает с присутствующими на конференции.

Еще президент подчеркнул важность равного доступа всех людей к возможностям образования, в чем как раз и может помочь искусственный интеллект.

Ранее Путин предложил провести в РФ "международный форсайт", сессию о будущем ИИ. По мнению президента, это позволит своевременно реагировать на возникающие вызовы и риски, использовать нестандартные решения и открывающиеся возможности, намечать новые направления научного прорыва и партнерства.

Кроме того, российский лидер считает, что в стране важно соблюдать баланс при регулировании Сети и ИИ, чтобы с одной стороны обеспечить себе безопасность, но с другой не мешать развивать те сферы, которые бы поспособствовали собственному развитию России.

