Вэнс призвал Россию "проснуться и признать реальность" по Украине

Фото: ТАСС/AP/Andrew Harnik

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Россию "проснуться и принять реальность" в контексте украинского конфликта. С таким заявлением он выступил в эфире Fox News.

По словам Вэнса, позиция властей США по поводу Украины не изменилась и Вашингтон продолжает работать над достижением мира. Политик также заявил, что российская сторона в последние недели якобы отказалась от контактов по урегулированию конфликта как в формате встречи Москвы и Киева, так и в трехстороннем формате Россия – США – Украина.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что для России "настало время" завершить украинский конфликт. Он назвал "бесцельными" боевые действия, которые ведет РФ. Глава государства также указал, что при поддержке Евросоюза Украина якобы сможет бороться и вернуть свою территорию в первоначальном виде.

При этом Москва открыта к переговорам по устранению первопричин конфликта, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, Киев должен гарантировать безопасность и интересы РФ, а также соблюдать в полном объеме права русских и русскоязычных людей на украинских территориях.