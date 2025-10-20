Замглавы МИД РФ Рябков: СВО и Украина войдут в повестку встречи Лаврова и Рубио

Фото: kremlin.ru

Спецоперацию и поддержку западными странами Украины обсудят глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в рамках телефонных переговоров. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков отметил, что телефонный разговор Лаврова и Рубио состоится в ближайшее время. По его словам, у Москвы и Вашингтона есть много тем, которые связаны с двусторонней повесткой, в том числе вопросы про экономику.

"Это вопрос, который, в отличие от очного контакта, в более продвинутой стадии согласования находится", – передает ТАСС слова замминистра.

Кроме того, Рябков отметил, что возможная подготовка каких-либо документов к встрече Лаврова и Рубио будет зависеть от ситуации. Он уточнил, что контакты между странами по разным линиям не прерываются.

"Кое-что иногда кладется на бумагу, хотя может быть и не в форме каких-то нот, а в другой стилистике, в других жанрах", – подчеркнул замглавы МИД РФ.

Рябков также рассказал, что дата проведения консультаций между Москвой и Вашингтоном по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях пока не утверждена.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о личной встрече в Будапеште во время телефонного разговора, который состоялся 16 октября. Она может пройти в течение двух недель или позже, сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что подготовка саммита России и США начнется после телефонного разговора Лаврова и Рубио.

