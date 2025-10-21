CNN: ожидаемая на этой неделе встреча Лаврова и Рубио отложена

Фото: ТАСС/EPA/FAZRY ISMAIL

Запланированная на этой неделе встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложена на неопределенный срок, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на представителя Белого дома.

Источник агентства Reuters ранее заявлял, что она состоится в четверг, 23 октября.

Представитель Белого дома не уточнил о причинах переноса встречи, однако раскрыл, что у политиков различаются ожидания относительно возможного завершения украинского конфликта.

Тем не менее инсайдер добавил о возможном повторном проведении телефонного звонка госсекретаря США с российским министром на этой неделе для обсуждения возможной встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По его мнению, Рубио, вероятно, будет выступать против проведения данного контакта.

Беседа дипломатов состоялась накануне, 20 октября. В ходе нее поднимались темы конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в рамках телефонных переговоров Путина и Трампа, прошедших 16-го числа.

Лавров, в частности, подчеркнул важность взаимодействия между Москвой и Вашингтоном для достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине. Рубио, в свою очередь, обратил внимание на значимость предстоящих переговоров лидеров для продвижения к прочному миру "в соответствии с видением Трампа".