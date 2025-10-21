Захарова назвала инфобалаганом слухи о встрече Лаврова и Рубио

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ситуация со слухами о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио является инфобалаганом. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Эту ситуацию можно описать только одной фразой: "Утечка CNN опровергла слух Reuters". Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане", – приводит слова дипломата ТАСС.

Лавров и Рубио общались по телефону 20 октября. В частности, российский дипломат подчеркнул важность взаимодействия Москвы и Вашингтона для достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине.

Спустя время в СМИ появились сообщения о том, что якобы запланированная на этой неделе встреча Лаврова и Рубио отложена на неопределенный срок. Источник не стал уточнять причины переноса, при этом отметив, что у дипломатов различаются ожидания по возможному завершению украинского конфликта.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренности. Как подчеркнул дипломат, встреча имеет высокую значимость и требует подготовки.