21 октября, 11:37Политика
Захарова назвала инфобалаганом слухи о встрече Лаврова и Рубио
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ситуация со слухами о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио является инфобалаганом. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Эту ситуацию можно описать только одной фразой: "Утечка CNN опровергла слух Reuters". Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане", – приводит слова дипломата ТАСС.
Лавров и Рубио общались по телефону 20 октября. В частности, российский дипломат подчеркнул важность взаимодействия Москвы и Вашингтона для достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине.
Спустя время в СМИ появились сообщения о том, что якобы запланированная на этой неделе встреча Лаврова и Рубио отложена на неопределенный срок. Источник не стал уточнять причины переноса, при этом отметив, что у дипломатов различаются ожидания по возможному завершению украинского конфликта.
В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренности. Как подчеркнул дипломат, встреча имеет высокую значимость и требует подготовки.