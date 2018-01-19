Скончался британский актер сериала "Доктор Кто"

Фото: кадр из телесериала "Доктор Кто", авторы Сидни Ньюман, С. Э. Уэббер, Дональд Уилсон

Британский актер Питер Уингард умер на 91-м году жизни в Лондоне. О его смерти сообщил агент Томас Боуингтон.

Уингарда не стало 15 января. По словам агента, он ушел из жизни в госпитале Челси и Вестминстера после тяжелой болезни.

"Даже лежа в больнице он не забывал напоминать, что никогда не стоит застегивать верхнюю пуговицу рубашки", – сказал агент, передает "Газета.ру".

Питер Уингард известен по роли "злодея" – лидера обитателей пустынной планеты Тиманова в сериале "Доктор Кто". Он также снимался в картинах "Ночь орла", "Невинные" и сыграл сыщика Джейсона Кинга в одноименном телесериале.