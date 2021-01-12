В Африке сестры-близняшки вышли замуж за одного мужчину

Фото: twitter.com/Ph_Obidon

В Африке Нельсон Обидон решил связать себя узами брака с сестрами-близнецами. В момент церемонии одна из девушек уже была беременна, сообщает "Экспресс газета".

"Это близнецы; он взял в жены сразу двоих, потому что сестры не могут жить друг без друга. Одобряете такое или нет?" – следовало из публикации мужчины в соцсети Twitter. На размещенных фотографиях и видео молодожены в нарядах одинаковой малиновой расцветки.

Несмотря на беременность, одна из будущих жен танцевала, а в это время гости кидали в нее деньги, следуя местному обычаю.

Ранее женщина подала в суд на мужчину, который восемь лет не берет ее в жены. Кроме того, Гертруда Нгома подозревает возлюбленного в измене.