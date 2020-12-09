Женщина подала в суд на мужчину, который восемь лет не берет ее в жены

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
В Замбии 26-летняя Гертруда Нгома подала в суд на своего молодого человека Герберта Салалики за то, что он уже восемь лет не решается жениться на ней, сообщает издание Tuko.
По словам Гертруды, она отчаялась вечно ждать от своего парня каких-либо действий и подала на него в суд за то, что он легкомысленно относится к их совместному будущему. Кроме того, девушка подозревает возлюбленного в измене.
"Он никогда не был серьезен, поэтому я подала на него в суд, потому что я заслуживаю знать наше будущее", – рассказала девушка.
Сам Герберт объяснил свою нерешительность сложным финансовым положением, которое не позволяет ему устроить свадьбу. Также он обвинил девушку в том, что она уделяет ему мало внимания.
Судья порекомендовал паре решить вопрос самостоятельно, поскольку они не состоят в браке и юридически не являются семьей.
Ранее в Индии провели свадебную церемонию в защитных костюмах. Буквально за несколько часов до церемонии стало известно о том, что у невесты коронавирус. Поэтому торжество состоялось прямо во дворе ковидного карантинного центра.
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