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Общество

09:21

Назван самый популярный твит в 2020 году

общество

Фото: twitter.com/chadwickboseman

Самое большое количество репостов в Twitter в 2020 году получил твит в аккаунте американского актера Чедвика Боузмана о его смерти. Об этом сообщает "Газета.ру".

Количество ретвитов по состоянию на 9 декабря составило 2,1 миллиона. При этом пользователи поставили публикации 7,5 миллиона лайков, прокомментировали ее 165 тысяч раз, а процитировали более 924 тысяч раз.

Чедвик Боузман, известный по роли в фильме "Черная пантера", скончался в августа этого года. У него был рак толстой кишки.

Вторым по популярности в Twitter стал пост о смерти баскетболиста Коби Брайанта. Спортсмен погиб в авиакатастрофе в январе. Третье место занял твит Барака Обамы, который выразил соболезнования по случаю кончины Брайанта.

Ранее видеохостинг YouTube назвал самые популярные в 2020 году видеоролики в России. Первое место в рейтинге заняло шоу "Что было дальше?" с участием журналиста Юрия Дудя и певицы Лолиты Милявской.

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