Актер Васильев назвал настоящую причину ухода из "Сватов"

Фото: кадр из фильма "Сваты"; режиссер – Юрий Морозов; производство – "95-й Квартал"

Звезда сериала "Сваты" актер Анатолий Васильев рассказал, что уйти из проекта его заставило несоответствие взглядов с режиссерами и сценаристами на дальнейшее развитие картины. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Васильев отметил, что ни разу не пожалел, что ушел из сериала в 2010 году после съемок четвертого сезона. По мнению актера, в тот момент проект мог выйти на новый уровень, однако создатели предпочли сосредоточить усилия не на качестве, а на прибыли.

"Я говорил: "Ребята, есть такие режиссеры, как Данелия, Эльдар Рязанов, у которых есть и умные, и смешные, и в то же время драматические вещи. Надо с них брать пример, и народ потянется к нам еще сильнее". Там ведь такое можно было наворотить в истории с героями. Но меня не услышали. Режиссеры и сценаристы отвечали мне, что их все устраивает. Думаю, их просто интересовали деньги. Поэтому я им сказал: "Давайте дальше без меня", – поделился актер.

Также Васильев опроверг слухи, что причиной ухода из сериала стал его конфликт с актером Федором Добронравовым.

"Никакого конфликта с Федей у нас не было. <...> Я ушел из сериала только из-за сценария. Мне уже не нравился тот юмор, который нам прописывали сценаристы", – подчеркнул Васильев.

Актер пояснил, что ему нравился юмор в первом сезоне сериала, над которым работал режиссер Юрий Морозов. По словам Васильева, именно Морозов заложил в картину идею, которая сумела покорить зрителей.

Также Васильев опроверг слухи о возвращении в проект для участия в съемках седьмого сезона.

"Я не знаю, откуда пошел этот слух. Это совершенно не правда. Для меня это уже давно пройденный этап жизни", – заключил он.

Ранее сообщалось, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.

Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.