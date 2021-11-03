Актер Васильев назвал настоящую причину ухода из "Сватов"

Фото: кадр из фильма "Сваты"; режиссер – Юрий Морозов; производство – "95-й Квартал"
Звезда сериала "Сваты" актер Анатолий Васильев рассказал, что уйти из проекта его заставило несоответствие взглядов с режиссерами и сценаристами на дальнейшее развитие картины. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Васильев отметил, что ни разу не пожалел, что ушел из сериала в 2010 году после съемок четвертого сезона. По мнению актера, в тот момент проект мог выйти на новый уровень, однако создатели предпочли сосредоточить усилия не на качестве, а на прибыли.
"Я говорил: "Ребята, есть такие режиссеры, как Данелия, Эльдар Рязанов, у которых есть и умные, и смешные, и в то же время драматические вещи. Надо с них брать пример, и народ потянется к нам еще сильнее". Там ведь такое можно было наворотить в истории с героями. Но меня не услышали. Режиссеры и сценаристы отвечали мне, что их все устраивает. Думаю, их просто интересовали деньги. Поэтому я им сказал: "Давайте дальше без меня", – поделился актер.
Также Васильев опроверг слухи, что причиной ухода из сериала стал его конфликт с актером Федором Добронравовым.
"Никакого конфликта с Федей у нас не было. <...> Я ушел из сериала только из-за сценария. Мне уже не нравился тот юмор, который нам прописывали сценаристы", – подчеркнул Васильев.
Актер пояснил, что ему нравился юмор в первом сезоне сериала, над которым работал режиссер Юрий Морозов. По словам Васильева, именно Морозов заложил в картину идею, которая сумела покорить зрителей.
Также Васильев опроверг слухи о возвращении в проект для участия в съемках седьмого сезона.
"Я не знаю, откуда пошел этот слух. Это совершенно не правда. Для меня это уже давно пройденный этап жизни", – заключил он.
Ранее сообщалось, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.
Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.
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