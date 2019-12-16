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Общество

16:44

Актер Васильев не подтвердил свое возвращение в сериал "Сваты"

общество культура кино

Фото: стоп-кадр из сериала "Сваты", 3 сезон, 2008 год, реж. Юрий Морозов

Народный артист России Анатолий Васильев прокомментировал информацию о своем возвращении в седьмой сезон сериала "Сваты". Об этом информирует ИА "НСН".

Отмечается, что персонаж Васильева по сценарию умер из-за проблем с сердцем еще в четвертой части сериала. Такой ход оправдал уход актера из проекта, который был спровоцирован, по некоторым данным, разногласиями с режиссером.

Однако спустя время в СМИ появились данные, что седьмой сезон "Сватов" станет приквелом сериала. Васильев же снова появится на экранах в моментах воспоминаний из предыдущих частей.

"Комментировать ничего не буду, потому что от вас слышу это вообще впервые", – сообщил об этом артист.

Отмечается, что новый сезон сериала "Сваты" должен выйти на экраны уже в следующем году.

Ранее актер Федор Добронравов выражал надежду на то, что съемки "Сватов" продолжатся после победы Владимира Зеленского на президентских выборах Украины.

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