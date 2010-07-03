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Культура

12:55

Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Анатолия Васильева

мэр Москвы Сергей Собянин культура

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Анатолия Васильева. Поздравление опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Большой талант и яркая индивидуальность снискали вам признание и любовь зрителей. За годы служения искусству вы сыграли десятки незабываемых ролей, отличающихся искренностью и психологизмом. Спектакли и фильмы с вашим участием вошли в золотой фонд отечественного театра и кино", – написал мэр.

Анатолий Васильев родился 6 ноября 1946 года. После окончания школы (1969 год) Васильев работал четыре года в Театре сатиры, а затем 22 года – в театре Советской армии. В 1995 году Анатолий Васильев был зачислен в труппу Театра имени Моссовета.

Среди его известных фильмов такие картины, как "Экипаж", "Корпус генерала Шубникова", "Чрезвычайные обстоятельства", "Дамское танго", "Оглашению не подлежит", "Полоса отчуждения" и другие. Многим он также знаком по известному сериалу "Сваты".

Звания Народного артиста России Анатолий Васильев был удостоен в 1994 году.

"Раскрывая тайны звезд": Анатолий Васильев

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