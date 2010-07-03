Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Аллу Сурикову. Поздравление опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Миллионы поклонников кино любят ваши художественные фильмы за увлекательный сюжет, добрый юмор, прекрасную игру актеров и талантливую режиссуру. Ваше имя на афише – знак настоящего искусства и гарантия большого зрительского успеха картины", – написал мэр.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года. За свою творческую карьеру была кинорежиссером, сценаристом и педагогом. Среди ее известных фильмов такие картины, как "Ищите женщину", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Московские каникулы". Звания народной артистки России она удостоилась в 2000-м году, а также стала лауреатом премии правительства РФ в 2009-м году.

Ранее Сергей Собянин поздравил сотрудников Московского планетария с 90-летием учреждения. Мэр столицы отметил уникальность места и его научно-просветительское значение.