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Общество

10:38

Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Аллу Сурикову

мэр Москвы Сергей Собянин общество культура

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Аллу Сурикову. Поздравление опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Миллионы поклонников кино любят ваши художественные фильмы за увлекательный сюжет, добрый юмор, прекрасную игру актеров и талантливую режиссуру. Ваше имя на афише – знак настоящего искусства и гарантия большого зрительского успеха картины", – написал мэр.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года. За свою творческую карьеру была кинорежиссером, сценаристом и педагогом. Среди ее известных фильмов такие картины, как "Ищите женщину", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Московские каникулы". Звания народной артистки России она удостоилась в 2000-м году, а также стала лауреатом премии правительства РФ в 2009-м году.

Ранее Сергей Собянин поздравил сотрудников Московского планетария с 90-летием учреждения. Мэр столицы отметил уникальность места и его научно-просветительское значение.

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