Собянин открыл выставку "Denkmal, Россия – Москва 2019"

Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин и министр культуры Владимир Мединский открыли V международную специализированную выставку "Denkmal, Россия – Москва 2019", которая посвящена сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия, передает Агентство "Москва".

Мэр отметил, что выставка проводится раз в два года, и это не просто пятилетний юбилей, а начало момента, когда в столице стартовала программа по возрождению исторических памятников.

"Можете себе представить, что в 2011 году в реставрации находилось всего 15 объектов из 1,5 тысячи объектов культуры. Почти половина из них находилась в аварийном состоянии. Некоторые находились в руинированном состоянии и, по сути дела, были на грани вообще исчезновения", – сказал Собянин.

По словам мэра, к работе по возрождению исторических объектов подключились министерство культуры, различные ведомства, госкорпорации, а также частный бизнес.

На сегодняшний день, как отметил Собянин, в городе отреставрировано 1,3 тысячи объектов культуры. В качестве примера он привел ВДНХ. По словам мэра, там восстановили десятки объектов культуры.

"Казалось бы, кому какое дело, как эти объекты выглядят, но количество людей, которые сегодня посещают ВДНХ, которая стало культурным, образовательным центром Москвы, счет посетителей пошел уже не на миллионы, а на десятки миллионов", – сказал Собянин.

Мэр напомнил, что также реставрируется Северный речной вокзал. Кроме того, в завершающей стадии находится реставрация Дома Наркомфина, на восстановление которого направлены частные инвестиции.

"Это та работа, которую мы делаем в Москве – масштабная работа. Она востребована москвичами, гостями столицы. Это мировое достояние", – заключил мэр.

Выставка "Denkmal, Россия – Москва 2019" проходит с 5 по 7 ноября в Гостином дворе.

На выставке желающие могут познакомиться с отечественным и мировым опытом сохранения архитектурного наследия в современных условиях развития городов.

Собянин открыл форум реставраторов в Гостином Дворе



Ранее сообщалось, что здания Московского драматического театра имени Александра Пушкина и Московского академического театра имени Владимира Маяковского отреставрируют. Средства на проведение работ выделят по условиям Адресной инвестиционной программы столицы.

Предполагается, что реставрацию проведут таким образом, чтобы приспособить здания к современным условиям, но при этом сохранить исторический облик. Кроме того, обновленные помещения должны отвечать требованиям театральных артистов и гарантировать удобство зрителей.

Кроме того, в столице отреставрируют здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе. Также департамент культурного наследия поручил разработать проект реставрации здания Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник".

С 2010 года количество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизилось более чем в пять раз. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%.

