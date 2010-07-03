Добронравов надеется на съемки "Сватов" после победы Зеленского

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Побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский известен, прежде всего, своими выступлениями в КВН и продюсерской работой над популярным сериалом "Сваты". В 2017 году съемки седьмого сезона комедии приостановили на фоне очередного осложнения российско-украинских отношений. Актер Федор Добронравов, сыгравший в сериале одну из главных ролей, не исключил, что с приходом к власти Зеленского работа над "Сватами" возобновится. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Я надеюсь все эти годы, что съемки продолжатся", – признался актер. "Мне больше ничего не остается, кроме как надеяться. Надежда есть", – подчеркнул он.

При этом Добронравов затруднился ответить, будет ли у шестого президента Украины время на "Сватов". Артист посоветовал задать этот вопрос самому Зеленскому.

В ноябре 2017 года СБУ настаивало на запрете сериала "Сваты" на Украине. Поводом стало якобы незаконное посещение Крыма Федором Добронравовым. Актеру был запрещен въезд в страну.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. После обработки 99% бюллетеней Зеленский с более чем 73% голосов опережает своего соперника Петра Порошенко.