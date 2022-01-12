Проклова рассказала о своем самочувствии после инсульта

Фото: ТАСС/Роман Яровицын
Актриса театра и кино Елена Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта.
"Спасибо большое за внимание вам всем. Мне получше! Врачи потрясающие, прохожу терапию, думаю, все будет хорошо", – сказала актриса РИА Новости.
Накануне продюсер Леонид Дзюник сообщал о переводе актрисы из реанимации в палату. По его словам, она уже может говорить по телефону. Дзюник добавил, что несколько недель Проклова будет находиться под наблюдением врачей.
О том, что актриса театра и кино Елена Проклова попала в реанимацию, стало известно 10 января. По словам артистки Людмилы Поргиной, причиной госпитализации стал инсульт, к которому могла привести, предположительно, резкая смена погоды.
Позднее Проклова рассказала, что испытывает частую тошноту и головокружение. Врачи в начале февраля планируют ставить ей стент, после чего состояние Прокловой должно улучшиться.
Актрису Елену Проклову перевели из реанимации в палату
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