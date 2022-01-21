Сын рассказал о положительной динамике в состоянии актера Куравлева

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В состоянии народного артиста РСФСР Леонида Куравлева наблюдается небольшая положительная динамика. Об этом ТАСС рассказал сын актера.

"На данный момент кардинально новой информации нет. Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами", – пояснил он.

Леонида Куравлева госпитализировали в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких" 5 января, однако известно об этом стало лишь спустя пять дней. Наличие коронавируса у артиста не подтвердилось.

Позднее сын артиста сообщил, что состояние отца улучшается, его должны перевести из реанимации в палату.