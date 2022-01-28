Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Стасу Михайлову провели экстренную операцию. Об этом сообщает радио КП.

"Год начался бурно. Тем не менее человек не застрахован от того, что он окажется в больнице. Вот и я там оказался", – рассказал певец.

По словам артиста, у него обнаружили аппендицит. Операция прошла хорошо, певец проходит восстановление дома.

Ранее актер Иван Охлобыстин во время поздравления соратников партии "Справедливая Россия – Патриоты России – За правду" с юбилеем объединения сообщил о заражении коронавирусом. Охлобыстин пожелал коллегам политической силы и здоровья.

