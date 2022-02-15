Народный артист РФ Геннадий Юхтин госпитализирован с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист России Геннадий Юхтин госпитализирован с коронавирусом, рассказал ТАСС источник в окружении артиста.

По словам собеседника агентства, он был доставлен в больницу № 40 в Коммунарке.

11 февраля Геннадия Юхтина госпитализировали в тяжелом состоянии. После стабилизации состояния артиста выписали из больницы по его просьбе. Врачи держали его состояние на контроле и в случае ухудшений обещали доставить в медучреждение.

Геннадий Юхтин известен ролями в фильмах "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы", "Акваланги на дне", "Дело Румянцева" и "Чужая родня".