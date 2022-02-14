Лидер фракции "Единая Россия" сдал положительный тест на COVID-19

Фото: duma.gov.ru

Лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев сдал положительный тест на COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу думской фракции единороссов.

Там уточнили, что в настоящее время Васильев находится на самоизоляции.

"Сданный им тест показал положительный результат. В связи с этим он работает удаленно", – говорится в сообщении.

В пресс-службе думской фракции сообщили, что Васильев привит, у него наблюдаются симптомы обычной простуды.

Ранее положительный тест на COVID-19 получил председатель комитета Совфеда Андрей Клишас. Он уточнил, что, несмотря на положительный тест, никаких симптомов заболевания у него нет. Клишас подчеркнул, что находится на даче в Подмосковье и остается на связи.