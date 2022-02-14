В КПРФ рассказали о самочувствии Зюганова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава КПРФ Геннадий Зюганов, госпитализированный в ЦКБ с признаками ОРВИ, чувствует себя хорошо, рассказал первый зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он чувствует себя хорошо. Вопрос о его пребывании (находится. – Прим. ред.) на контроле у (лечащего – Прим. ред.) врача", – сказал Коломейцев.

О госпитализации Зюганова стало известно 11 февраля. Представитель КПРФ рассказал, что он лег в больницу для профилактики: в последнее время у политика наблюдались признаки простудного заболевания, он решил обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить любые риски.

Позже секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подтвердил, что Зюганов госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы с признаками ОРВИ. По его словам, компьютерная томография не показала поражения легких.

