Зюганов опроверг информацию о встрече с Жириновским в больнице

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в больнице.

"Я пожелал Владимиру Вольфовичу, как и положено, выздоровления, высказал целый ряд рекомендаций на эту тему, но при такой болезни никаких встреч не может происходить", – приводит слова Зюганова РИА Новости.

О госпитализации Зюганова стало известно 11 февраля. Представитель КПРФ рассказал, что он лег в больницу для профилактики: в последнее время у политика наблюдались признаки простудного заболевания, и он решил обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить любые риски.

Позже секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подтвердил, что Зюганов госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы с признаками ОРВИ. По его словам, компьютерная томография не показала поражения легких.

