Зюганов рассказал о самочувствии после госпитализации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава КПРФ Геннадий Зюганов, госпитализированный в ЦКБ с ОРВИ, рассказал о своем самочувствии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Держусь, держусь, в целом нормально, рабочее (состояние – прим. ред.), – сказал политик.

Он добавил, что продолжает оставаться в больнице под наблюдением врачей.

О госпитализации Геннадия Зюганова стало известно 11 февраля. Представитель КПРФ рассказал, что лидер партии лег в больницу для профилактики: в последнее время у политика наблюдались признаки простудного заболевания, и он решил обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить любые риски.

Позже секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подтвердил, что Зюганов госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы с признаками ОРВИ. По его словам, компьютерная томография не показала поражения легких.