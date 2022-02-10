Клишас сообщил о положительном тесте на COVID-19

Фото: пресс-служба Совета Федерации
Председатель комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что получил положительный тест на COVID-19.
"Тест на корону положительный, никаких симптомов заболевания нет", – отметил Клишас, слова которого приводит РИА Новости.
Он уточнил, что по этой причине его не будет на заседании Совфеда в пятницу, 11 февраля. Клишас подчеркнул, что находится на даче в Подмосковье, при этом он на связи.
Ранее заразился "Омикрон"-штаммом коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Информация о его госпитализации в Центральную клиническую больницу столицы изначально появилась в СМИ и телеграм-каналах. Сообщалось, что политик находится в больнице несколько дней, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней.
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