Клишас сообщил о положительном тесте на COVID-19

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председатель комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что получил положительный тест на COVID-19.

"Тест на корону положительный, никаких симптомов заболевания нет", – отметил Клишас, слова которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что по этой причине его не будет на заседании Совфеда в пятницу, 11 февраля. Клишас подчеркнул, что находится на даче в Подмосковье, при этом он на связи.

Ранее заразился "Омикрон"-штаммом коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Информация о его госпитализации в Центральную клиническую больницу столицы изначально появилась в СМИ и телеграм-каналах. Сообщалось, что политик находится в больнице несколько дней, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней.