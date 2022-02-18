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культура

13:02

Церемония прощания с Геннадием Юхтиным планируется на 22 февраля

утратыкультура

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Прощание с народным артистом РФ Геннадием Юхтиным планируется провести 22 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

"Прощание, скорее всего, состоится в ритуальном зале ЦКБ во вторник", – рассказала собеседница информагентства, представляющая Союз кинематографистов России.

О смерти Геннадия Юхтина стало известно в пятницу, 18 февраля. В начале месяца его госпитализировали с коронавирусом. Позднее его выписали, но 15 февраля артист снова попал в больницу.

Юхтину было 89 лет. Он наиболее известен по ролям в фильмах "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители" и ряду других картин.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов подчеркнул, что в Москве могут увековечить память народного артиста. Дума готова рассмотреть соответствующие предложения от Союза кинематографистов РФ, друзей и родственников.

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