В Москве простились с актером Геннадием Юхтиным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве состоялась церемония прощания с актером Геннадием Юхтиным. Она прошла в ритуальном зале ЦКБ, передает РИА Новости.

На церемонию пришли друзья, близкие и коллеги актера.

Мосгордума планирует рассмотреть предложения об увековечивании памяти актера, если они поступят.

Геннадий Юхтин умер 18 февраля в возрасте 89 лет. В начале месяца его госпитализировали с коронавирусом. Затем актера выписали, однако 15 февраля он снова оказался в больнице.

Юхтин многим запомнился по работе в картинах "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и других кинолентах.