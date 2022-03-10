Умер экс-участник "Отпетых мошенников" Вячеслав Зинуров

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Российский музыкант, экс-участник группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров скончался в Санкт-Петербурге на 51-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора артиста Линара Сафиуллина.

"Он умер сегодня. Причину пока не раскрываем", – заявил он.

Сафиуллин уточнил, что смерть Зинурова не связана с криминалом. По его словам, о ней стало известно, когда музыкант не приехал на съемки.

Вячеслав Зинуров родился в 1971 году. Один из основателей поп-группы "Отпетые мошенники", в составе которой выступал с 1996 по 2021 год в качестве вокалиста и диджея.