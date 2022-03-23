Умер актер из "Освобождения" Юрий Померанцев

Фото: РГКП "Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова"

Советский и казахстанский актер и театральный режиссер Юрий Померанцев скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный русский театр драмы имени Лермонтова в Алма-Ате.

"Не стало Юрия Борисовича Померанцева. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове. И нам придется начинать с чистого листа", – говорится в сообщении.

Юрий Померанцев родился в 1923 году. Ветеран Великой Отечественной войны. Наибольшую известность Померанцеву принесла роль генерала Власова в киноэпопее "Освобождение" (1968–1971) и главная роль в комедии "Наш милый доктор" (1957).