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03:25

Политика

Предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале стратегии США – СМИ

Фото: kremlin.ru

Предстоящий визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию свидетельствует о провале усилий Соединенных Штатов и Европы по изоляции России. Об этом сообщает Bloomberg.

Авторы статьи отмечают, что отсутствие прогресса в стремлении западных стран изолировать РФ дополняется прочным положением ее экономики и отсутствием каких-либо военных успехов Украины.

По словам журналистов, пока российский президент укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Киева остается под вопросом.

Укрепление отношений со странами Персидского залива также направлено на усиление российских позиций в энергетической сфере.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в среду, 6 декабря, посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию в рамках рабочей поездки.

Оба рабочих визита пройдут фактически за одни сутки, уточнил Песков. По его словам, на повестке предстоящей поездки будут стоять вопросы, связанные с нефтяным рынком.

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