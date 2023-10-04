Песков назвал несостоятельными заявления на Западе об "изоляции России"

Фото: kremlin.ru

Заявления Запада об "изоляции России" несостоятельны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада, поэтому несостоятельность подобных рассуждений всем давно ясна.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил в штаб-квартире ООН, что единственная проблема России сейчас заключается в "страданиях от изоляции". Его собеседник – генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт оценил шутку, отметив, что к переговорной российского министра выстроилась целая очередь.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила про "изоляцию" от прессы после общения Лаврова с журналистами, которое продлилось дольше часа. По итогам встречи глава дипведомства отметил, что российская сторона работает с теми, кто уважает себя и кто никогда не будет предавать свои национальные интересы по указанию Вашингтона.

Москва сорвала планы Запада по изоляции России – Лавров