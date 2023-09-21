Лавров в шутку заявил, что Россия страдает от изоляции

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что единственная проблема РФ сейчас заключается в "страданиях от изоляции". Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров проводил встречу с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом в штаб-квартире ООН. Тот поинтересовался, как у российского министра дела.

"Все хорошо, только от изоляции страдаем", – пошутил в ответ Лавров.

Собеседник главы МИД РФ оценил шутку, отметив, что к переговорной российского министра выстроилась целая очередь.

Ранее сообщалось, что Лавров провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. На встрече было отмечено, что российская сторона продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ, чтобы купировать угрозы ЗАЭС, которые создает киевский режим.