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Канцлер Германии Олаф Шольц проявил свою слабость, отказавшись пожимать руку министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову во время саммита G20 в Индии. Таким мнением поделился обозреватель издания Focus Ульрих Райтц.

По его словам, подобным жестом Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок хотели выставить Москву изолированной. Однако в действительности ни о какой изоляции России речь не идет, отметил Райтц, указав, к примеру, на сотрудничество РФ со странами БРИКС.

Подобная "символическая политика" со стороны представителей Германии ни к чему не приведет, добавил обозреватель. Он подчеркнул, что поведение Шольца и Бербок является противоположностью дипломатии, поскольку их долг заключается в поиске взаимопонимания с Россией.

Ранее СМИ сообщали о том, что итоговое коммюнике саммита "Большой двадцатки" не стало осуждать спецоперацию на Украине. Это показало победу РФ и потерю влияния Запада.

До этого в российском министерстве иностранных дел заявили, что РФ и ее партнеры на саммите G20 пресекли попытки Запада "украинизировать" повестку встречи.

Лавров заявил, что Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20