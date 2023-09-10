Байден сообщил о достижении "достаточного согласия" на саммите G20 по миру на Украине

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Участники саммита G20 в Индии достигли "достаточного согласия" относительно справедливого мира на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американского лидера Джо Байдена.

В ходе пресс-конференции в Ханое президент США уточнил, что участники встречи достигли достаточного согласия в области необходимости справедливого и устойчивого мира, основанного на принципах Устава ООН и уважении суверенитета и территориальной целостности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что саммит G20 не является тем местом, где нужно ждать подвижек в дипломатическом решении украинского конфликта.

До этого британское издание Financial Times писало, что итоговая декларация саммита стала ударом для Запада из-за отсутствия консенсуса по поддержке Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, позитивно оценил результаты встречи. По его словам, саммит в Нью-Дели стал переломным, а западным странам не удалось "украинизировать" повестку.