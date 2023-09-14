РФ одержала серьезную победу на саммите G20 – СМИ

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Итоговое коммюнике саммита "Большой двадцатки" (G20) не стало осуждать спецоперацию на Украине. Это показало победу РФ и потерю влияния Запада, сообщает издание Spiked со ссылкой на автора статьи Фрэнка Фуреди.

"Отсутствие формулировок о "российской агрессии" имеет колоссальное значение. Это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада. В конце концов, по этой причине западным лидерам пришлось смириться со смягченными заявлениями в итоговой декларации в Нью-Дели", – написал журналист.

По его словам, США понимают потерю влияния. Вашингтон не способен добиваться своих целей, отметил обозреватель.

"Старый миропорядок рушится, и Запад пока не может найти в нем свое место", – добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит G20 – это не то место, где стоит ждать подвижек в дипломатическом решении украинского конфликта. Представители "Большой двадцатки" признали различие взглядов и оценок среди членов сообщества относительно ситуации на Украине.

Британская газета Financial Times, в свою очередь, сообщила, что итоговая декларация саммита G20 стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины.

Лавров заявил, что Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20