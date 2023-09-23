Захарова пошутила об "изоляции" РФ после общения Лаврова с журналистами

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила про "изоляцию" от прессы после общения главы МИД РФ Сергея Лаврова с журналистами, которое продлилось дольше часа.

"Мы должны продолжить изоляцию и изолируемся от вас. Всем спасибо", – поблагодарила Захарова представителей СМИ.

Так она сослалась на вопросы западных журналистов о том, что российская делегация на Генеральной Ассамблее ООН якобы находилась в изоляции. Лавров отверг это предположение и указал, что не скучал на сессии, "поскольку здесь есть чем заниматься".

По итогам встречи Лавров также отметил, что российская сторона работает с теми, кто уважает себя и кто никогда не будет предавать свои национальные интересы по указке Вашингтона.

Ранее Сергей Лавров рассказал о том, что все обещания, которые были даны России в рамках зерновой сделки, оказались обманом. Он напомнил, что зерновая сделка инициатива состояла из двух частей и представляла собой пакет договоренностей, в котором были отражены интересы всех сторон.