Подход России в мировой политике находит отклик у стран глобального Юга – Лавров

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Россия на Генеральной Ассамблее ООН попыталась наиболее понятно разъяснить свои подходы к мировым делам. Это находит отклик у стран глобального Юга. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи. Его слова приводит ТАСС.

Лавров подчеркнул, что задача российской стороны состояла в том, чтобы максимально доходчиво донести свое видение эволюции международных отношений.

“Наше понимание того, что нужно сделать, чтобы проблемы, которые накапливаются в этих отношениях, беспрецедентно каким-то образом урегулировались. Прежде всего - через поиск обоюдного согласия, на основе взаимного уважения всех без исключения государств. Такая линия набирает все большую поддержку со стороны глобального Юга, но ей сопротивляются страны коллективного Запада", – отметил Лавров.

Также в ходе своего выступления Лавров подчеркнул, что Россия работает с теми странами, которые уважают себя. А не с теми, кто поддается “цыканию” из Вашингтона.

Ранее Лавров назвал прискорбной позицию ФРГ, Италии и Японии по резолюции о героизации нацизма. Он отметил, что эта резолюция противоречит условиям, на которых эти страны были приняты в состав ООН.