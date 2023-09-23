Запад считает расширение НАТО благом, а БРИКС опасным для себя – Лавров

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Запад рассматривает продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе как благо, а в расширении БРИКС видит опасность для своего доминирования. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова приводит ТАСС.

"Выступая недавно перед своими послами за рубежом, президент Франции Эмманюэль Макрон высказал искреннюю озабоченность по поводу расширения БРИКС", – отметил глава российского МИД.

Он указал, что для западных стран продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это благо, а расширение БРИКС представляет опасность.

Лавров также подчеркнул, что "мировое меньшинство всеми силами старается затормозить естественный ход вещей", однако, как подчеркнул глава российского МИД, логика исторического процесса неумолима.

Лавров возглавляет делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. В нее также вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, а также должен был войти Леонид Слуцкий, однако ему отказали в выдаче визы.