23 сентября, 19:46Политика
Лавров призвал человечество не допустить скатывания к большой войне
Фото: 123RF/recstockfootage
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал мир не допустить скатывания к большой войне во время выступления на Генассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в данный момент человечество, как и не раз в прошлом, стоит на развилке. В общих интересах – не допустить большую войну и окончательный развал механизмов международного сотрудничества, подчеркнул министр.
Лавров напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерреш предложил провести в 2024 году Саммит будущего. Глава МИД объяснил, что успех этого начинания может быть обеспечен только при помощи честного баланса интересов всех стран-членов.
Ранее он обсудил с Гутерришем конфликт на Украине. Кроме того, были подняты вопросы, касающиеся обязательств США по штаб-квартире всемирной организации.
Помимо этого, Лавров заявил, что США и европейские страны берут на себя обязательства и не выполняют их.
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