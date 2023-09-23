Обещания, которые были даны России в рамках зерновой сделки, оказались обманом – Лавров

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Все обещания, которые были даны России в рамках зерновой сделки, оказались обманом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова приводит ТАСС.

Обещания Запада, которые оказались обманом, стали основной причиной, по которой зерновая сделка перестала существовать, сообщил Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что зерновая сделка инициатива состояла из двух частей и представляла собой пакет договоренностей, в котором были отражены интересы всех сторон.

“Но если украинская часть пакета выполнялась достаточно эффективно и быстро, то российская – не выполнялась вообще", – отметил Лавров.

Он также напомнил, что одновременно с этим зерновые коридоры использовались для атак на российские корабли. "Это очередной пример того, как заметают под ковер важнейшие факты, как готовят ту самую очередную ложь, чтобы потом на этой лжи выстраивать какие-то свои очередные геополитические схемы", – отметил министр.

Ранее Сергей Лавров отметил, что Россия не раз публиковала сведения о вывезенных после начала спецоперации с территории Украины детях, и готова опубликовать их вновь. Так он ответил на заявление Генсека ООН Антонио Гуттериша, который обвинил РФ в нарушениях прав человека в ходе конфликта, в том числе в насильственном перемещении украинских гражданских лиц, включая детей, на территорию России.