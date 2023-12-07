Песков рассказал, какими подарками обменялись лидеры России и ОАЭ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин подарил лидеру Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну картину с его изображением, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова передает Life.ru.

По его словам, в ответ российский лидер получил мозаику.

Накануне российский президент прибыл с визитом в Абу-Даби на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В ходе них Путин отметил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень. В частности, по словам президента РФ, в 2022 году товарооборот между странами вырос более чем на 67%, а в текущем году может увеличиться еще больше.

После этого в Эр-Рияде прошли переговоры Владимира Путина и наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда. Главы двух стран обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, которое будет продолжаться.

Обе стороны согласны с тем, что РФ и Саудовская Аравия несут большую ответственность за взаимодействие в целях поддержания на должном уровне и в стабильном, предсказуемом состоянии международного рынка энергоносителей.