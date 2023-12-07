В Великобритании оскорбились после отказа Путина общаться с британским послом

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В Великобритании оскорбились после отказа Владимира Путина общаться с британским послом в Москве, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Западные журналисты отметили, что встреча не состоялась из-за коронавирусных ограничений, однако после этого российский лидер прилетел на Ближний Восток, где приветствовал чиновников Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Буквально вчера он (президент РФ. – Прим. ред.) на удивление пренебрежительно отнесся к нескольким высокопоставленным дипломатам из Европы, включая посла Великобритании в России", – говорится в сообщении.

Российский лидер прибыл в Абу-Даби к месту переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном 6 декабря. В ходе встречи Путин подчеркнул, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.

По словам Путина, на данный момент страна является главным российским торговым партнером в арабском мире. Кроме того, в 2022 году товарооборот между странами вырос более чем на 67%, а в текущем году может увеличиться еще больше.

После этого президент РФ воспользовался возможностью посетить соседнюю Саудовскую Аравию. Переговоры с наследным принцем, председателем Совмина Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальман Аль Саудом уже завершились в Эр-Рияде.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главы двух стран обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, которое будет продолжаться. Также они провели переговоры касаемо ситуации на Ближнем Востоке.