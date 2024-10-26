РИА Новости: инициатива генсека ООН по судоходству могла быть подготовлена в Киеве

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Инициатива генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о свободном судоходстве в Черном море, с которой он выступил во время встречи с Владимиром Путиным, скорее всего была подготовлена в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

По информации издания, президент России обещал изучить данную инициативу.

Отмечается, что с подобным предложением Гутерреш выступает не первый раз. Так, инициатива, оформленная еще в июле 2022 года по восстановлению судоходства в Черном море, не была реализована из-за невыполнения второго условия договора – облегчения экспорта продовольствия и удобрений из России.

Кроме того, в марте текущего года генсек ООН вновь выступил с данным предложением, и, по данным источника, Россия планировала на него согласиться, однако в последний момент отказаться от этой идеи решил президент Украины Владимир Зеленский.

Гутерриш выступил за обеспечение свободы судоходства в Черном море во время встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. По его словам, свободное судоходство в этой акватории имеет первостепенное значение для Украины, России и мировой продовольственной и энергетической безопасности.

Кроме того, время переговоров президент РФ и генсек ООН также затронули ситуацию на Ближнем Востоке, отметив необходимость прекращения огня в Газе и Ливане, а также необходимость избежать дальнейшей эскалации в регионе.