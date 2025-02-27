27 февраля, 13:55В мире
Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня с 1899 года
Фото: 123RF/bbtreesubmission
Рождаемость в Японии в прошлом году снизилась до 721 тысячи человек, тем самым побив самый низкий уровень 1899 года. Об этом сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.
При этом эти цифры являются предварительными. В них включены проживающие в Японии иностранные граждане и японцы, живущие за границей. Более точная годовая статистика появится в июне.
Как отмечается, в 2023 году в Японии родились 758,6 тысячи детей. В прошлом году падение составило 5% по сравнению с годом ранее.
Естественная убыль населения, предварительно, составила в 2024 году 897,7 тысячи человек.
Ранее глава ультраправой Консервативной партии Японии Наоки Хякута предложил удалять женщинам матки, чтобы повысить в стране рождаемость. Также чиновник озвучил идеи, среди которых прозвучали ограничения доступа к высшему образованию для девушек и принудительная гистерэктомия. Все это, по мнению Хякуты, должно было подтолкнуть женщин к рождению детей.
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