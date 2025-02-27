Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 13:55

В мире

Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня с 1899 года

Фото: 123RF/bbtreesubmission

Рождаемость в Японии в прошлом году снизилась до 721 тысячи человек, тем самым побив самый низкий уровень 1899 года. Об этом сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

При этом эти цифры являются предварительными. В них включены проживающие в Японии иностранные граждане и японцы, живущие за границей. Более точная годовая статистика появится в июне.

Как отмечается, в 2023 году в Японии родились 758,6 тысячи детей. В прошлом году падение составило 5% по сравнению с годом ранее.

Естественная убыль населения, предварительно, составила в 2024 году 897,7 тысячи человек.

Ранее глава ультраправой Консервативной партии Японии Наоки Хякута предложил удалять женщинам матки, чтобы повысить в стране рождаемость. Также чиновник озвучил идеи, среди которых прозвучали ограничения доступа к высшему образованию для девушек и принудительная гистерэктомия. Все это, по мнению Хякуты, должно было подтолкнуть женщин к рождению детей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, почему дети – это спасение

Читайте также


за рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика