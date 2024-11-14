NDTV: в Японии предложили удалять матки 30-летним женщинам для повышения рождаемости

Фото: 123RF/rabbit75123

Глава ультраправой Консервативной партии Японии Наоки Хякута предложил удалять женщинам матки, чтобы повысить в стране рождаемость. Об этом сообщает NDTV.

Видеоролик с предложениями Хякуты появился на YouTube в ноябре. В нем чиновник озвучил идеи, среди которых прозвучали ограничения доступа к высшему образованию для девушек и принудительная гистерэктомия. Все это, по мнению Хякуты, должно было подтолкнуть женщин к рождению детей.

В ответ на это политика назвали женоненавистником, а его идею – антиутопической. В результате чиновнику пришлось извиниться за свои слова.

Между тем в Китае чиновники начали обходить дома, чтобы узнать о планах по зачатию детей на фоне сокращения численности населения КНР. Также в городах сделали бесплатными добрачные медицинские осмотры, на которых семейным парам диагностируют степень склонности к наследственным заболеваниям. При этом во время обследования женщинам рекомендуют рожать детей до 35 лет.