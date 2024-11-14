РБК: в России разработана стратегия "семейноцентризма" для повышения рождаемости

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Российские власти разработали стратегию "семейноцентризма", с помощью которой планируется повысить рождаемость и поддержать и защитить семьи как фундаментальную основу общества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Стратегия рассчитана до 2036 года, ее реализация состоится в два этапа. В первый этап, с 2025 по 2030 год, власти планируют усовершенствовать федеральное и региональные законодательства в сфере семейной и демографической политики. В ходе второго, менее детализированного этапа предполагается выполнение задач, направленных для реализации поставленных целей стратегии.

Проект направлен на улучшение мер поддержки семей с детьми, поэтому он предполагает усовершенствование правил предоставления маткапитала, разработку дополнительных условий для профилактики бедности среди семей с детьми, а также мер по повышению эффективности выплаты алиментов.

Кроме того, будут решаться жилищные проблемы семей с детьми. Согласно стратегии, будет развиваться доступное арендное и социальное жилье, поддерживаться строительство и улучшаться финансовые инструменты, повышающие доступность жилья. Помимо этого, в российских общежитиях предлагается расширить условия для студентов, у которых появились дети.

Среди других направлений поддержки российских семей – создание условий, которые дают родителям возможность совмещать семью и работу, улучшение качества оказания медпомощи беременным и женщинам в детородном возрасте, а также введение общественных наград для "многодетных и многовнуковых" дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек.

"То есть вся экономическая политика, инфраструктурная политика должна исходить из того, что жизнь в нашей стране для семей с детьми должна стать более комфортной", – подчеркнула директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

Ранее демограф Алексей Ракша призвал ввести безусловный маткапитал на второго и третьего ребенка. По его словам, на это понадобится около 1,2 триллиона рублей в год, что составляет 0,65% валового внутреннего продукта.

Эксперт объяснил, что такая мера необходима для повышения рождаемости, так как за последние годы процент появления на свет вторых детей в семьях сильно сократился.

