WSJ: Китай может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году

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Китай может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году из-за старения населения. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты обратили внимание на город Фушунь, где уровень рождаемости стремительно падает, а около трети населения города составляют пенсионеры старше 60 лет.

"Признаки старения повсюду. На автобусных остановках висит реклама кладбищ. Такси рекламирует зубные импланты", – пишет газета.

В материале отмечается, что раньше Фушунь лидировал по государственным инвестициям и ограничению рождаемости. Так, провинция Ляолин, в которой находится город, начала ограничивать рождаемость задолго до введения политики одного ребенка.

Издание утверждает, что экономическая и демографическая напряженность, с которой сталкивается Фушунь, в ближайшие 10 лет ожидает и весь Китай.

Ранее стало известно, что власти китайского города Люйлян решили выплачивать молодоженам 1,5 тысячи юаней за первый брак с невестой до 35 лет. Инициатива связана с падением числа бракосочетаний по сравнению с показателями рождаемости.

Выплаты могут получить пары, которые распишутся с 1 января 2025 года. За рождение каждого ребенка также предусматриваются выплаты.