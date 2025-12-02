Форма поиска по сайту

02 декабря, 13:47

В мире
Bloomberg: Китай введет налог на средства контрацепции для повышения рождаемости

Китай впервые за 30 лет введет налог на контрацептивы

Фото: depositphotos/jackmalipan

В Китае планируют ввести налог на презервативы и иные средства контрацепции. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По предварительным данным, размер налога составит 13%. При этом в одной из поправок к китайскому закону об НДС указано, что от этой выплаты освобождаются учреждения, оказывающие услуги по уходу за детьми, инвалидами и престарелыми, а также те, кто предоставляет услуги, связанные с регистрацией браков.

Как указали журналисты, данная мера направлена на повышение рождаемости в стране. Агентство привело статистические данные, согласно которым в прошлом году в Китае на свет появилось 9,54 миллиона детей. Однако 10 лет назад было рождено примерно в 2 раза больше младенцев.

Также причиной введения НДС стало резкое увеличение количества заражений ВИЧ. Согласно данным китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, с 2002 по 2021 год число зарегистрированных случаев ВИЧ и СПИД выросло с 0,37 до 8,41 на 100 тысяч человек.

Журналисты напомнили, что презервативы и иные средства контрацепции не облагались НДС с 1993 года, пока действовала политика "одна семья – один ребенок".

Ранее СМИ сообщили, что Китай может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году из-за старения населения. Журналисты обратили внимание на город Фушунь, где уровень рождаемости стремительно падает, а около трети населения города составляют пенсионеры старше 60 лет.

При этом раньше Фушунь лидировал по государственным инвестициям и ограничению рождаемости. Журналисты также указали, что провинция Ляолин, в которой находится город, начала ограничивать рождаемость задолго до введения политики одного ребенка.

Китайские власти будут платить 1 тыс юаней жителям за заключение брака

