В Китае будут платить за первый брак с невестой до 35 лет

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Власти китайского города Люйлян начнут выплачивать молодоженам 1,5 тысячи юаней (около 20 тысяч рублей. – Прим. ред.) за первый брак с невестой до 35 лет, пишет "Газета.ру" со ссылкой на "Пэнпай".

Как отмечается в материале издания, инициатива связана с падением числа бракосочетаний по сравнению с показателями рождаемости. Так, в 2005 году в Люйляне на тысячу жителей рождалось в среднем – 13,61 человека, а в 2023 году эта цифра упала до 6,6.

Выплаты могут получить пары, которые распишутся с 1 января 2025 года. В числе условий, помимо возраста невесты, наличие у одного из новобрачных прописки в Люйляне. За рождение каждого ребенка также предусматриваются выплаты.

Ранее доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил мужчинам из КНР искать себе жен в России, Камбодже, Вьетнаме и Пакистане. По его словам, в сельской местности Китая проживают около 34,9 миллиона "лишних мужчин", которые могут столкнуться с давлением, связанным с предоставлением жилья, автомобилей и выкупа за невесту.

По мнению ученого, решить эту проблему помогут браки с иностранками.