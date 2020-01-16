Самолет совершил посадку вблизи Домодедово

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Самолет авиакомпании "ИрАэро" совершил посадку вблизи столичного аэропорта Домодедово.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Самолет SSJ-100 приземлился на недостроенную полосу.

"В 14:17 по московскому времени самолет авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта – Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу, расположенную вблизи аэродрома Домодедово", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиакомпании.

В пресс-службе пояснили, что строительство взлетно-посадочной полосы осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".

Ранее пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines рейсом из Москвы совершил жесткую посадку в Анталье. Сообщалось, что пилоты лайнера A321-200 запросили экстренную посадку на турецком курорте в связи с задымлением.

При посадке одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж. Есть данные о том, что самолет летел без пассажиров.