Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье – СМИ

Фото: airporthaber.com

Пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines рейсом из Москвы совершил жесткую посадку в Анталье. Об этом свидетельствуют данные портала Airporthaber, который отслеживает события в сфере гражданской авиации.

Отмечается, что пилоты лайнера A321-200 запросили экстренную посадку на турецком курорте в связи с задымлением.

При посадке одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж. Есть данные о том, что самолет летел без пассажиров. Экипаж воздушного судна не пострадал.

8 января самолет "Международных линий Украины" с 180 пассажирами на борту потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Причиной трагедии могло стать возгорание двигателя. В результате произошедшего все находящиеся на борту люди погибли. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.

